ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਤ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ...
Published : June 20, 2026 at 8:11 PM IST
WALKING AFTER EATING GOOD FOR YOU: ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੂਕ ਕੌਟੀਨਹੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਆਦਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸੈਰ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ...
ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।