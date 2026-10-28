ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 3:49 PM IST
DESK JOB SIDE EFFECTS: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ, ਜੋ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5-6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।
ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਹਰ 30 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ - ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ 30 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੋ। ਲਿਫਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ - ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਸੁਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਅੰਡੇ, ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਪਾਲਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ, ਭੂਰੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਓਟਸ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ, ਫਲ ਜਾਂ ਗਿਰੀਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ - ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ, ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੱਧਮ ਖਪਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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