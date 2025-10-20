ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ...
Published : October 20, 2025 at 9:19 AM IST
HOW TO WORSHIP ON DIWALI NIGHT: ਇਸ ਸਾਲ, ਦਿਵਾਲੀ ਅੱਜ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਤਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ...
ਸੱਤ ਜਾਂ ਨੌਂ-ਮੁਖੀ ਦੀਵੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁਭ
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੱਤ ਜਾਂ ਨੌਂ-ਮੁਖੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਾਂ ਨੌਂ-ਮੁਖੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਧਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਰੱਖੋ
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਣ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਪੋਟਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ...
ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਭਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ...
- 5 ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜ
- 5 ਗੋਮਤੀ ਚੱਕਰ
- 5 ਪੀਲੀਆਂ ਕਾਂਵੜੀਆਂ (ਕੌੜੀ)
- 5 ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ
- 5 ਲੌਂਗ
- 5 ਸੁਪਾਰੀ
- 1 ਹਲਦੀ
- 1 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ
- ਕੁਝ ਨੋਟ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ
- ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਧਨੀਆ ਦੇ ਬੀਜ
ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ "ਓਮ ਸ਼੍ਰੀਮ ਹਰੀਮ ਸ਼੍ਰੀਮ ਕਮਲੇ ਕਮਲਾਲਯੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਸੀਦ ਸ਼੍ਰੀਮ ਹਰੀਮ ਸ਼੍ਰੀਮ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮਯੈ ਨਮਹਾ" ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਦਿਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਖੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)