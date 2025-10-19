ETV Bharat / lifestyle

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ?

ਦਿਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣੋ...

DIWALI 2025
ਦਿਵਾਲੀ 2025 ਕਦੋਂ ਹੈ ? (GETTY IMAGES)
DIWALI 2025: ਦਿਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ...

ਦਿਵਾਲੀ 2025 ਕਦੋਂ ਹੈ ?

2025 ਵਿੱਚ, ਦਿਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ (ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ) ਸ਼ਾਮ 7:08 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:18 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੀਤਾ ਕਾਲ (ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ) ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 11:41 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:31 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ

ਦਿਵਾਲੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ।

  • ਦਿਨ 1: ਧਨਤੇਰਸ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਦਿਨ 2: ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਰਕਾਸੁਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਦਿਨ 3: ਦਿਵਾਲੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੌਲਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਦਿਨ 4: ਇਸ ਦਿਨ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਦਿਨ 5: ਭਾਈ ਦੂਜ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

