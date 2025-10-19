ETV Bharat / lifestyle

ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...

ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਮੁਹੂਰਤ ਸ਼ਾਮ 07:08 ਤੋਂ ਰਾਤ 08:18 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਸ਼ੀਤਾ ਕਾਲ ਮੁਹੂਰਤ ਰਾਤ 11:41 ਤੋਂ ਰਾਤ 12:31 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

DIWALI 2025
ਦੀਵਾਲੀ 2025 (canva)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਸਫਾਈ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਫਾਈ, ਦੀਵੇ, ਮਾਲਾਵਾਂ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਦਿਵਾਲੀ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਲਖਨਊ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:44 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:54 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

  • ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਮੁਹੂਰਤ: ਸ਼ਾਮ 7:08 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:18 ਵਜੇ ਤੱਕ
  • ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ: ਸ਼ਾਮ 5:46 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:18 ਵਜੇ ਤੱਕ
  • ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਕਾਲ: ਸ਼ਾਮ 7:08 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:03 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਅਤੇ ਟੌਰਸ ਲਗਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਿਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਪੂਜਾ ਨਿਯਮ)

  • ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  • ਘਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
  • ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
  • ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਸ਼ਤ (ਸਾਰਾ ਚੌਲ), ਘਿਓ, ਕਪੂਰ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  • ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਪੈਸੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਦੀਵੇ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੰਤਰ (ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਤਰ)

1. ਉਸਤਤ ਮੰਤਰ

  • ਯਾ ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਵਾਸਿਨੀ ਵਿਲਾਸਿਨੀ ਚਨ੍ਦਾਂਸ਼ੁ ਤੇਜਸ੍ਵਿਨੀ ।
  • ਯਾ ਰਕ੍ਤਾ ਰੁਧਿਰੰਬਰਾ ਹਰਿਸਾਖੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਲਹਦਿਨੀ।
  • ਯਾ ਰਤ੍ਨਾਕਰਮਨ੍ਥਾਨਾਤ੍ਪ੍ਰਗਤਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੋਸ੍ਵਾਯਾ ਗਹਿਣੀ ।
  • ਸਾ ਮਾਂ ਪਾਤੁ ਮਨੋਰਮਾ ਭਗਵਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀਸ਼੍ਚਾ ਪਦਮਾਵਤੀ।

2. ਬੀਜ ਮੰਤਰ (ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ)

  • ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਮ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯ ਅਸਮਾਨਕ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯ ਨਾਸ਼ਯ ।
  • ਭਰਪੂਰ ਦੌਲਤ, ਸਵੱਛ ਸਰੀਰ, ਹਰਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ।

ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

