ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਨਸ? ਆਖਿਰ ਬੋਨਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਨਸ (Getty Image)
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਬੋਨਸ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੋਨਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਬੋਨਸ ਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (1914-1918) ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। 1917 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ

ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਮੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (30 ਦਿਨ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ।

1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1965

ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1965 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8.33% ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

