ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ 16 ਟਿਪਸ, ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਸਰ

ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ 16 ਟਿਪਸ, ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਸਰ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : November 3, 2026 at 10:32 AM IST
ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ, ਰੰਗੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਸਨੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਗੁਜੀਆ, ਕਾਜੂ ਕਟਲੀ ਅਤੇ ਚਕਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੇ।
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਸਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੋ - ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ: ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਯਾਸਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੌਗੀ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਜਾਂ ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ - ਤੁਸੀਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੱਟ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋ।
- ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ: ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
- ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ: ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ ਚੁਣੋ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰਿਸਪੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਓ।
- ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ - ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ - ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ - ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਓ - ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਓ।
- ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਂਡੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਾਮ - ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ, ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।