ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਆਸਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ?

ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਆਸਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ?
ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ।
Published : April 20, 2026 at 1:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ
ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੁਟੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਸਿਰਫ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ
ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀਪੁਰਾ ਚੱਕਰ (ਨਾਭੀ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਆਸਣ ਜੋ ਨਾਭੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ
ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਦਦਗਾਰ
ਕੁਝ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਸ਼ਚਿਮੋਤਾਨਾਸਨ: ਇਹ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਕ੍ਰਾਸਨ: ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਮੰਡੁਕਾਸਨ: ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਨੁਰਾਸਨ: ਪੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਠ ਯੋਗ ਆਸਣ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਤਰਾਸਨ: ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿੱਠ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੱਕਰਾਸਨ: ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਪਹੀਏ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 10-20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਜਰੀ ਆਸਣ: ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਣ ਨੂੰ "ਟੇਬਲ ਪੋਜ਼" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 5-10 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਣ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਲੋਮ-ਵਿਲੋਮ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਹਾਰਮੋਨ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ
ਯੋਗ ਨੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇੱਕ 72 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ HbA1c ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 8 ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ HbA1c ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਾਲਾਸਣ ਵਰਗੇ ਆਸਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ
65 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ
ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ
ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ
ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਯੋਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
