Dhanteras 2025: ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ!

ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਵਾਹਨ ਤੇ ਘਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Dhanteras 2025
Dhanteras 2025 (GETTY IMAGE)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 14, 2025 at 11:21 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 7:41 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੀਵਾਲੀ 2025, ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨਤੇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ-

ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਧਨਤੇਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਗਣੇਸ਼, ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਨਤੇਰਸ ਜਾਂ ਧਨਤਰੋਦਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ 2025 'ਤੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਯਮ ਦੀਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਤੇਰਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਨਤੇਰਸ 2025 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੋ-

ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

  • ਧਨੀਆ ਬੀਜ

ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਧਨੀਆ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ।

  • ਲਕਸ਼ਮੀ-ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ

ਧਨਤੇਰਸ 2025 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਫੁੱਲ ਝਾੜੂ

ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝਾੜੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਝਾੜੂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਝਾੜੂ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ।

  • ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੈਰ

ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

