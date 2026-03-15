ETV Bharat / lifestyle

LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ! ਵਧੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ?

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਲਈ ਖਾਸ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਜਾਣੀਏ...

Demand of induction cooktops
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 15, 2026 at 10:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ, ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (ਗੈਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ), ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ) ਰਵਾਇਤੀ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ...

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ!

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀ (ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ) ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਰ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਰਵਾਇਤੀ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਨਾਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਅਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਅਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਂਬਰ ਅਤੇ ਰਸਮ ਵਰਗੇ ਤਰਲ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਐਪੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ?

ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟਲੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਕੀ ਹਨ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ?

ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਦਿਤਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿਓ ਦਿਓ।
  • ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋ।
  • ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

(Disclaimer: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

TAGGED:

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ
LPG CYLINDERS CRISIS
HOW TO USE INDUCTION
DEMAND OF LPG
DEMAND OF INDUCTION COOKTOPS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.