ਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲਏ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : February 16, 2026 at 11:11 AM IST
ਸਿਰਮੌਰ: ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਠ, ਗੋਡੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਧੀ ਕਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਨਾਹਨ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।-ਡਾ. ਜੈਦੀਪ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਮੌਰ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੱਕੀ ਲੌਕੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਯੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੂਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਨਾਹਨ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਸੁੱਕਾ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ: ਸੁੱਕਾ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨਯੁਕਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।
ਵੈੱਟ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ: ਵੈੱਟ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਚੀਰੇ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਚੁਭਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੈਕਿਊਮ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਇਟਿਕਾ, ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ, ਗੋਡਿਆਂ, ਪਿੱਠ, ਪੈਰਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਜੈਦੀਪ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ
ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹਨ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 87 ਆਯੁਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਿਰਮੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੂਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਤ, ਪਿੱਠ, ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਨਾਹਨ ਦੇ ਬਾੜਾ ਚੌਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 70 ਸਾਲਾ ਕੁਸੁਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਹਨ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਕੋਲ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਪਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਪਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਤਿੰਨ ਕੱਪਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।-ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਸੁਮ
ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ-ਗ੍ਰੇਡ ਕੱਪ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
