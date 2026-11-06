ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ, ਜਾਂ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ...
Published : November 6, 2026 at 11:25 AM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਆਉਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਕਸਰ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਆਦਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਟੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖੰਘ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਈਪ ਵਾਟਰ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਫਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਸਤਿਆਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਹੂ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਗੁੜ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁੜ ਘੱਟ ਰਿਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਾਲਾਂ, ਰਾਗੀ, ਅੰਡੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸਤਿਆਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਹੂ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰਾ ਗੁੜ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁੜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਜਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ ਜਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਜਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸਤਿਆਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਹੂ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
- ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ?
- ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ।
- ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਢਿੱਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਿਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- ਕੇਲੇ, ਸੇਬ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
- ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
- ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
- ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
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