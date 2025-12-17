ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਜਾਣੋ
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : December 17, 2025 at 3:44 PM IST
COPPER VS STEEL BOTTLE: ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਤਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਤ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਟਿਕਾਊ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੰਬੂ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਰਚਣ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਜਿੰਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
- ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਸਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਟੀਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 304 ਜਾਂ 316 ਗ੍ਰੇਡ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਸਟੀਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੀ, ਟਿਕਾਊ ਬੋਤਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ।
