ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ, ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

VANDE BHARAT EXPRESS TRAIN (Instagram)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 17, 2026 at 11:41 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੰਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰੰਗੀਨ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੰਗੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਏਸੀ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ Oindrila Dutta ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਹੁਣ 3 AC ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਟੇ ਕੰਬਲ ਪੂਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੰਗੀਨ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗੀਨ ਕੰਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਸ ਕੋਚ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਕੰਬਲ ਰੰਗੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦਾਗ ਤਰੁੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਕੁਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਬਿਸਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ IRCTC ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਅਰ ਨੈੱਟ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ, ਬਿਹਤਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਪਰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਸਸਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

