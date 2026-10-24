ਕੋਲੇਜਨ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ: ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ
ਕੋਲੇਜਨ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : October 24, 2026 at 4:56 PM IST
Collagen cream or supplements: ਕੀ ਕੋਲੇਜਨ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੇਜਨ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਲੇਜਨ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ...
- ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਕਰੇਗੀ ਗਲੋਅ
- ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਨੋਡਕਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ "ਐਂਟੀ-ਏਜਿੰਗ ਕੋਲੇਜਨ ਕਰੀਮਾਂ" ਜਾਂ ਸੀਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਲੇਜਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਣੂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।
- ਡੀਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ
- ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੇਜਨ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਅਣੂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਸ ਲਈ, ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਕੋਲੇਜਨ ਕਰੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਲੇਜਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਟੀਨੋਇਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ) ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਲੇਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਲੇਜਨ ਓਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਓਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਲੇਜਨ ਜਾਂ ਕੋਲੇਜਨ ਪੇਪਟਾਇਡਸ ਪਾਚਨ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਪੇਪਟਾਇਡਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਕ "ਜਾਦੂਈ ਗੋਲੀ" ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਲੇਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਟਾਇਡਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ "ਕੋਲੇਜਨ" ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ; ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।