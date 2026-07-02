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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਸੌਖੇ

ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਊਇੰਗਮ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

COLD DRINKS HOUSEHOLD USE
COLD DRINKS HOUSEHOLD USE (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 2, 2026 at 1:07 PM IST

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ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ...ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਬਚੀ ਹੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?

  1. ਦਾਗ਼ ਹਟਾਉਣ: ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਗ਼ ਹਟਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਪਾਓ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਓ। ਦਾਗ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧੱਬੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੱਬੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ। ਧੱਬੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਨਵੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
  3. ਜੰਗਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ: ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਦਾਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਫਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਟਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂੰਝੋ ਜਾਂ ਧੋਵੋ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਇਹ ਗਰੀਸ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
  5. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਘਰੇਲੂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ ਚਮਕਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
  6. ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਭਾਂਡੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਨਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
  7. ਟੂਟੀ: ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਰੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਧੱਬੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
  8. ਬਬਲ ਗਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਬਲ ਗਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਡਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਗੱਮ ਉੱਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਾਓ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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