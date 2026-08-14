ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ VS ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ?
ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਵਿੱਚੋ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵਧੀਆਂ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : August 14, 2026 at 12:49 PM IST
ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਨੇਟਿਕ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਿਸੀਨੋਲੀਕ ਐਸਿਡ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ResearchGate 'ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਗਾੜਾ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੇ ਲਾਭ
ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਲੌਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IJDVL ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੌਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਮੂੰਹੇ, ਸੁੱਕੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ?
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਘੱਟ ਝੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਫਟ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਦਾ ਗਾੜਾਪਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋ ਲਓ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀਟ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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