ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੱਟਾ? ਬਸ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾ

ਦਹੀਂ ਜਲਦੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

PREVENT YOGURT FROM TURNING SOUR
PREVENT YOGURT FROM TURNING SOUR (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 23, 2025 at 12:33 PM IST

3 Min Read
PREVENT YOGURT FROM TURNING SOUR: ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੰਢ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਵਿਨੂੰ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ?

ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ: ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ: ਜਦੋਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਮੀ ਸੰਤੁਲਨ: ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜਲਦੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਸਾਫ਼, ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਰੀਅਲ ਲਓ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

  1. ਨਾਰੀਅਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਸੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
  2. ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  3. ਜੇਕਰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ

  1. ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚ ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਪਰਤ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

