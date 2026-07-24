ਕਾਕਰੋਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਘਰ, ਤਰੁੰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਕਾਕਰੋਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਘਰ, ਤਰੁੰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕੀ ਕਾਕਰੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : July 24, 2026 at 12:05 PM IST
ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਕਰੋਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ
ਬੇ ਪੱਤੇ: ਬੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਪੁਲਾਓ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪਕਵਾਨ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਕਰੋਚ ਇਸਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) 'ਤੇ ਬੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਦੀਨਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਗਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁਦੀਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਦੀਨਾ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੁਗੰਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ: ਇਹ ਪੌਦਾ ਪੁਦੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਪੌਦਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੈਵੈਂਡਰ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਲਦਾਉਦੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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