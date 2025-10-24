SPECIAL: ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
Published : October 24, 2025 at 10:58 PM IST
ਲੇਖਕ: ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਤੀ
"ਕਾਕਰੋਚ" ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਕੀਮਤੀ" ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਹੀਮੋਲਿਮਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਕਰੋਚ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ-ਰੋਧਕ ਲਾਗਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਕਰੋਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ
ਕਾਕਰੋਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਗਰਮ, ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ, ਖੁਆਉਣ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰੋਮੋਨ (ਸੰਚਾਰ ਰਸਾਇਣ) ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵ ਹਨ ਕਾਕਰੋਚ
ਚੀਨ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭੋਜਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰੈੱਡ, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਕਰੋਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
