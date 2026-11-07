ਜਾਣੋ ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ?
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 11:42 AM IST
ਅੱਜ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰੂਪ ਚੌਦਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਰਕਸੂਰਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16,100 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 14 ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਯਮਰਾਜ (ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ) ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 13 ਦੀਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ, ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ, ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ।
ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ 'ਤੇ 'ਔਸ਼ਧੀ ਇਸ਼ਨਾਨ' ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਲੌਕੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਰਗ (ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ) ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ (ਪ੍ਰੋਕਸ਼ਨ) ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਨਰਕ' ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਰਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਯਮਲੋਕ (ਯਮਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ) ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਕਾਰਤਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ (ਜੋ ਅੱਜ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ), ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ (ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਖ ਲਗਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੇਖ ਲਗਨ ਸ਼ਾਮ 4:25 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:05 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ 2026: ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:-
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਬਟਨ (ਇੱਕ ਪੇਸਟ) ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
- ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਮ ਤਰਪਣ (ਭਗਵਾਨ ਯਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਭੇਟ) ਕਰੋ।
- ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਸੁਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
- ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਾਰ-ਮੂੰਹੀ ਯਮ ਦੀਆ (ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਵਾ) ਰੱਖੋ।
- ਘਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ, ਰਸੋਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ।
- ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ।
- ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਓ।
ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ' (ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ) ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 'ਯਮ ਦੀਆ' (ਦੀਆ) ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਨਾ ਹਿਲਾਓ, ਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਝਾਓ।
- ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਮ ਦੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
- ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਸਿੱਧੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ।
- ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
- ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਛੱਡੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ।
- ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)
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