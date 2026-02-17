ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ,ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ।

children sleep disturbance
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ?

  1. ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ: ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਖਰਾਟੇ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਘੁਰਾੜੇ (ਖਰਾਟੇ) ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਘੁਰਾੜੇ ਲਏ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ।
  3. ਬਿਮਾਰੀ: ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਦਮੇ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
  4. ਗੈਜੇਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ: ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
  5. ਟੌਂਸਿਲ: ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਟੌਨਸਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ।
  6. ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
  7. ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ: ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  8. ਕੈਫੀਨ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਜਾਂ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਫੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  9. ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ: ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਡਰ, ਇਕੱਲੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

