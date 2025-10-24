ETV Bharat / lifestyle

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਠ ਪੂਜਾ: ਜਾਣੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ, 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛੱਠ ਪੂਜਾ (ETV Bharat)
CHHATH PUJA HISTORY: ਛੱਠ ਪੂਜਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਦਾਲਾ ਛੱਠ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਦੇਵੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਛੱਠੀ ਮਾਈਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੱਠ ਪੂਜਾ 2025: ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ: 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਨਹਾਈ ਖਾਏ ਸਵੇਰੇ 6:12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:48 ਤੱਕ।
  • ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 26, 2025, ਸਵੇਰੇ 6:12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:48 ਤੱਕ ਖਰਨਾ।
  • ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਸ਼ਾਮ 6:13 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:47 ਤੱਕ।
  • ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ, ਪਰਾਣ ਦਿਵਸ, ਸਵੇਰੇ 6:13 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:46 ਤੱਕ।

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਜਾਂ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਤੀ (ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ) ਨੇ ਲਖਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦ੍ਰੁਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੱਠ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹਾਏ ਖੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਠ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੱਠ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਖਰਨਾ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿਨ ਭਰ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁੜ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਲਦੀ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਅਰਘਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਘਿਆ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਠੀ ਮਾਈਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਠ ਮਹਾਪਰਵ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

