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1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

QUITE SUGAR FOR 30 DAYS
ਨੋ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈਲੇਂਜ (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 4, 2026 at 12:04 PM IST

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QUITE SUGAR FOR 30 DAYS: "ਨੋ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈਲੇਂਜ" ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ?

ਅਸੀਂ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ, ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਚੁਣੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ

ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ?

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ (ਲੂਣ) ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੌਂਡ ਭਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ- ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ-ਮੁਕਤ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਨੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ?

  1. ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  2. ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ।
  3. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ 'ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਬਲ' ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣੋ।
  4. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖੰਡ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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