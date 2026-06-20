ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪਪੀਤਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ... ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ...
Published : June 20, 2026 at 7:14 PM IST
PAPAYA DURING PREGNANCY: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਲ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ) ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 1,000 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਤੱਕ 270 ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 730 ਦਿਨ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਜਨਮ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪਪੀਤਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ?
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਪੀਤਾ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਲਤਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਟੇਕਸ ਅਤੇ ਪਪੈਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਪਪੀਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਟੇਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਪਪੀਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਪੱਕਿਆ ਪਪੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਨਾਨਾਸ: ਅਨਾਨਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਲ ਹੈ। ਡਾ. ਲਤਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਲਤਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-10 ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪਪੀਤਾ, ਅਨਾਨਾਸ ਅਤੇ ਤਿਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਲਤਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।