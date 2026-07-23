ਕੀ ਅਕਲ ਦਾੜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭ
ਅਕਲ ਦਾੜ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾੜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : July 23, 2026 at 3:26 PM IST
WISDOM TEETH REMOVAL: ਅਕਲ ਦਾੜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦਾੜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਕਲ ਦਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਕਲ ਦਾੜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਕੀ ਅਕਲ ਦਾੜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ?
ਅਕਲ ਦਾੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਲ ਦਾੜ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾੜ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਲ ਦਾੜ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਰਕਸ਼ਕ ਆਨੰਦ
ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦਾੜ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਕਲ ਦਾੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਲਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਕਲ ਦਾੜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ?
- ਪੁਰਾਣੀ ਜਲਣ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਕਲ ਦਾੜ ਦੇ ਗੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ: ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਿਸਟ ਬਣਨਾ: ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਕਲ ਦਾੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਸਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਟਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਡਿਫੈਂਸ: ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ HPV ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਲ ਦਾੜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਦਰਦ: ਦਾੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਸਾਕਟ ਨਾਮਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਲ ਦਾੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
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