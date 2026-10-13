ਕੀ Bra ਪਹਿਣਨ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਲਓ ਸੱਚਾਈ
ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 2:04 PM IST
BRA CAUSE BREAST CANCER: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਣਨ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਮਿੱਤਲ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥ
ਮਿੱਥ 1: ਬ੍ਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ
ਤੱਥ: ਬ੍ਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਈਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਛਾਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਬ੍ਰਾ ਨਾਲ ਦਬਾਅ, ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਿੱਥ 2: ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜੇਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।-ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਮਿੱਤਲ
ਕਈ ਤੱਥ ਖਤਰੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਕੁਝ ਜੇਨੇਟਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਛਾਤੀ ਘਣਤਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਕਟਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿੱਥ 3: ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤੱਥ: ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੰਢ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿੱਪਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਦਲਾਅ, ਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਜਾਂ ਰੂਪ-ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਆਮ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਿੱਥ 4: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਤੱਥ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿੱਥ 5: ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ
ਤੱਥ: ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੰਧ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਮਿੱਤਲ
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