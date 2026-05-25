ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੋਜ

VITAMIN C CAN HELP PREVENT CANCER
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 25, 2026 at 2:45 PM IST

VITAMIN C CAN HELP PREVENT CANCER: ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੱਟੇ ਫਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਫਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਥਿਊਰੀਟਿਕਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਬੇਰੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤਿਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪੇਟ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਣਿਤਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਕਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।

