ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਬਾਰੇ

ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਬਾਰੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 24, 2026 at 1:05 PM IST
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ 'ਤੇ 4-8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦਾਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ
ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਗਰਦਨ ਦੇ ਚੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਗ਼ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੋਡਿਊਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਬਲੇਸ਼ਨ (MWA) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਛ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਨੁਕ੍ਰਿਤੀ ਸੂਦ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਸਰਜਨ
ਰੋਬੋਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲੇ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਰਤੀ ਲੇਰੀਨਜੀਅਲ ਨਰਵ ਅਤੇ ਪੈਰਾਥਾਈਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਮੁਹਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਕਾਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੋਡਿਊਲਜ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਪ੍ਰੋਬ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।-ਡਾ. ਅਨੁਕ੍ਰਿਤੀ ਸੂਦ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਸਰਜਨ
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਗਠੀਏ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ, ਥਾਇਰਾਇਡਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਜਰੀ, ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਨੁਕ੍ਰਿਤੀ ਸੂਦ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਸਰਜਨ
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