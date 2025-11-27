ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਸਾਬਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ?

ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮਿੱਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

BENEFITS OF BATHING WITH SOAP
BENEFITS OF BATHING WITH SOAP (Getty Image)
Published : November 27, 2025 at 3:02 PM IST

BENEFITS OF BATHING WITH SOAP: ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਬਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਣ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਣ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਬਦਾਮ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਸ਼ੀਆ ਬਟਰ, ਕੋਕੋ ਬਟਰ, ਗਲਿਸਰੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈਲੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਣ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਫਲੈਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਰਲ-ਮੁਕਤ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਿਸਰੀਨ-ਅਧਾਰਤ, ਸੇਟਿਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਸਟੀਰਿਲ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ-ਮੁਕਤ ਸਾਬਣ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਟਮੀਲ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਤੱਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਬਣ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੌਇਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੁਇਨੋਨ, ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇਲਯੁਕਤ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਚਾਰਕੋਲ ਅਤੇ ਟੀ ​​ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਲੈਵੈਂਡਰ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਅਤੇ ਥਾਈਮ ਸਾਬਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ?

  1. ਸਾਬਣ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਣ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 76 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਅਲਕੋਹਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣ, ਸਲਫੇਟ, ਪੈਰਾਬੇਨ, ਨਕਲੀ ਰੰਗ, ਨਕਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
  4. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਾਬਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

