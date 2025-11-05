ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਗਲਤ ਅਸਰ? ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਭੋਜਨ

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?

EFFECTS OF SKIPPING A MEAL
ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 5, 2025 at 12:17 PM IST

ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ... ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਰਿਲੀਜ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੂਡ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  2. ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨਾਹਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।-ਨਾਹਟਾ

