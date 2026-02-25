ਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?
Published : February 25, 2026 at 12:11 PM IST
SKIPPING DINNER IS GOOD OR BAD: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਗੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। - ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਮਡੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਆਰਿਫਾ ਸ਼ੇਖ
ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਆਇਆ ਭਾਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ?
- ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਊਰਜਾ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਡਾ. ਆਰਿਫਾ ਸ਼ੇਖ
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ, ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ।
- ਜਵੀ, ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਪਮਾ, ਬਾਜਰਾ।
- ਖੀਰਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਚੁਕੰਦਰ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ।
- ਸੇਬ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਲ ਖਾਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-