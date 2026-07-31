ਕੀ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਫੈਦ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ
ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Published : July 31, 2026 at 12:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਫੈਦ ਦੰਦ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਹਲਦੀ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰੀ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਦ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਫ਼ੀ, ਚਾਹ, ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੇਮਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਡੈਂਟਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ
- ਘਰ 'ਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਖੁਰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨੇਮਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨੇਮਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ।
- ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਟੂਥਪੇਟ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲੌਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੈਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਜੈੱਲ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਕੌਫ਼ੀ, ਬਲੈਕ ਟੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੇਬ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਸੇਲਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਇਹ ਲਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਪਿਜਾ, ਬਰਗਰ, ਸੈਂਡਵਿੱਚ, ਚਾਕਲੇਟ, ਟਾਫੀ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਲਕਾ ਚੌਧਰੀ, ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?
ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੰਦ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਇਨੇਮਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੋਟਾਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚੰਗੇ ਦਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਪੀਲੇ, ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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