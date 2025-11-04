ਕੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ਼ ਅਤੇ ਓਵਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : November 4, 2025 at 1:05 PM IST
HOME ELECTRICAL SAFETY TIPS: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ, ਓਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਓਵਨ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
- ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਅਰਥਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਪਿੰਨ ਸਾਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਲੱਗ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਦਿਓ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਐਂਪਰੇਜ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਸਾਕਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ।
- ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜ ਰਹੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਓ।
- ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ।
- ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੁਆਲੇ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੀਂਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
