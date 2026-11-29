ਕੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਬੰਦ ਨੱਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 11:03 AM IST
ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਐਲਰਜੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨੱਕ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਮੇਟਾਜ਼ੋਲੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਾਈਲੋਮੇਟਾਜ਼ੋਲੀਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਡੀਕੰਜੈਸਟੈਂਟ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਬਾਉਂਡ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ ਮੈਡੀਕਾਮੈਂਟੋਸਾ ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਜੈਸਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਜੈਸਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਲੂਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ, ਐਲਰਜੀਨ ਅਤੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਰੌਇਡ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੀੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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