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ਕੀ ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ।

CORRECT WAY TO EAT RICE
CORRECT WAY TO EAT RICE (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 15, 2026 at 10:42 AM IST

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ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਲ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਾਈਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਲ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚੌਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ (ਥਿਆਮਾਈਨ, ਨਿਆਸੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6), ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਦਿਨ ਭਰ ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਊਰਜਾ ਕਰੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਾਈਂਡੇ

ਚੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਰਾਈ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਲੂਟਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੂਟਨ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਲੂਟਨ-ਮੁਕਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚੌਲਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੌਲ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੇ?

  1. ਚੌਲ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੋ ਅਤੇ 'ਪਲੇਟ ਵਿਧੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ।
  2. ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਉੱਚ-ਫਾਈਬਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋ।
  3. ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ "ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰੋ" ਵਿਧੀ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 12 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਚਣਯੋਗ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਧਕ ਸਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  4. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਭੂਰੇ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਣ-ਸੋਧੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
  5. ਕਦੇ ਵੀ ਚੌਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ, ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਅੰਡੇ) ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਸਲਾਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  6. ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਤਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ, ਭਾਰੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

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