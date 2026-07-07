ਕੀ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Published : July 7, 2026 at 11:31 AM IST
ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ICMR ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ, ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੀਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜੀਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਭ
- NIH ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਾਇਣ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
- ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
- ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇਸਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
- ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਪੀਓ।
- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਖੰਡ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਾਂਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਓ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
- ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਸਿੰਡਰੋਮ (IBS) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਲੀਵਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
- ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ) ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ਼:-