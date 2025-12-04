ETV Bharat / lifestyle

ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 4, 2025 at 12:20 PM IST

ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਗਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਪਚਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾ. ਦੀਕਸ਼ਾ ਭਾਵਸਰ ਸਾਵਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਪਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਲਓ।
  2. ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਪਾਊਡਰ
  3. 1 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
  4. 1 ਚਮਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਓ
  5. ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਓ।

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ

  1. 7-8 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ
  2. ਅਦਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ
  3. ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲੀਆਂ
  4. 1 ਚਮਚ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ
  5. 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ
  6. ਹਲਦੀ
  7. 4-5 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ
  8. ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓ।

ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

  1. ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
  2. ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
  3. ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  4. ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।
  5. ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਲਰੀ, ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਪਾਓ।
  6. ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।
  7. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਕੋਰਿਸ ਦੇ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
  8. ਲਾਇਕੋਰਿਸ ਚਬਾਓ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

  1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ, ਤਲੇ ਹੋਏ, ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਕ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
  2. ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  3. ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  4. ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  5. ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
  6. ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਗੋ।

