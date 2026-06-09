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ਕੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਦਦਗਾਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

CINNAMON WATER BENEFITS
ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 9, 2026 at 2:58 PM IST

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CINNAMON WATER BENEFITS: ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀ-ਟਿਊਮਰ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।-ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਨਾਮਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗੈਸ 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੱਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿੱਜਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਣ ਲਓ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੈਲਪ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਓ, 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਕੈਲਪ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਤੇਲ, ਬਦਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੈ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ।

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