ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : May 31, 2026 at 1:33 PM IST
PROMOTE EYE HEALTH: ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ...
ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ (ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ ਸਟ੍ਰੇਨ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, 20-20-20 ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖੋ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਅਤੇ ਈ, ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਲੂਟੀਨ, ਜ਼ੈਕਸਾਂਥਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਓਫਥਲਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ - ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਲਈ ਸਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ
ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ (ਕਾਰਟੀਸੋਲ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਗੜੋ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਣ ਜਾਂ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ-ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਓਫਥਲਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। ਸੀਡੀਸੀ ਹਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
