ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੈਸੇ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ 7 ਤਰੀਕੇ

ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੈਸੇ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ 7 ਤਰੀਕੇ
ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : April 19, 2026 at 12:12 PM IST
HOW TO SAVE MONEY: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਛੋਟੇ ਖਰਚੇ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ: ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਖਾਓ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕੀਆਂ ਘਟਾਓ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, ਮੂਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਐਪਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ: ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ LED ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ: ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰੋ।
ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ: ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦੋ। ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
