OMG! ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਮੋਟਾਪਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

LOSE WEIGHT WITHOUT EXERCISE
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 5, 2026 at 11:38 AM IST

LOSE WEIGHT WITHOUT EXERCISE: ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚਿਕਨ, ਮਟਨ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇਹਾ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ

ਸਵੇਰ ਦਾ ਡੀਟੌਕਸ ਡਰਿੰਕ: ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬਦਾਮ ਅਤੇ 1 ਅਖਰੋਟ ਖਾਓ।

ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ?: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ?: ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।

ਨਾਸ਼ਤਾ: ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਨੀਰ ਦੇ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨੈਕਸ ਤੋਂ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।

ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ: ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਖਾਓ। 80 ਗ੍ਰਾਮ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

