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ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ?

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਘਾਟਕੋਪਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

BJP MLA PARAG SHAH TURNS BEGGAR
BJP MLA PARAG SHAH TURNS BEGGAR (Siyadivinelybeautyful 🇮🇳, ANI)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 16, 2026 at 11:04 AM IST

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ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘਾਟਕੋਪਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਾਖਿਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 3,383 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛਿਪਾ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਘਾਟਕੋਪਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਰਬਪਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਘਾਟਕੋਪਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਭਾਜਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਾਟਕੋਪਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਯੂਸ਼ਨ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਚਤੁਰਮਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਨਾਮਰਮੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ

ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ?

ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਆਉਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਪਮਾਨ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।-ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

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