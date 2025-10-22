Bhai Dooj 2025: ਇਸ ਵਾਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਗਿਫਟ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜਬੂਤ

Bhai Dooj 2025: ਇਸ ਵਾਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਗਿਫਟ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜਬੂਤ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ-ਦੂਜ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : October 22, 2025 at 1:34 PM IST
Bhai Dooj 2025 Gifts: ਭਾਈ-ਦੂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (SIP) ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਆਈਟਮ
ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਪੀਪੀਐਫ
ਪੰਜਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਭਾਈ ਦੂਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-
- ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਸੈੱਟ
ਭਾਈ ਦੂਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਮਰ, ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਕਿੱਟ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈਂਪਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।