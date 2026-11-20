ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ COPD ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?
COPD ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 3:09 PM IST
COPD ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸਾਹ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ COPD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ
ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਕਣ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਜਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। COPD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਧੂੰਏ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ
ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ
ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਧੂੰਆਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਹ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗਮ ਬਣਨ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਅਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ
COPD ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
COPD ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਵਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਘ ਆਏ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ
ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਟਰੋਲ?
- ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਗਾਓ।
- ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ
- ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
COPD ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਹੇਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ
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