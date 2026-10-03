ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : October 3, 2026 at 5:28 PM IST
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6, ਆਇਰਨ, ਫਾਈਬਰ, ਫੋਲੇਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਚੁਕੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚੁਕੰਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖੋ...
ਚੁਕੰਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਓ
ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਦੋ ਚਮਚ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ
ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਗੁੱਦਾ, ਦੋ ਚਮਚ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਰਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ
ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰੂੰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਧੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਘਟਾਓ
ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਲਓ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਚੁਕੰਦਰ ਜੈੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲੋ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।