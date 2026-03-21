ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ।
Published : March 21, 2026 at 7:59 PM IST
LIVER ODOR OR FETOR HEPATICUS: ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦੀ, ਮਿੱਠੀ, ਜਾਂ ਕੱਚੀ, ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਕੈਪਟਨ (ਜੋ ਕਿ ਗੰਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ) ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ।
ਫੈਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਜਿਗਰ ਸਿਰੋਸਿਸ: ਸਿਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ (ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸਾਹ) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
- ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ: ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਉਲਝਣ, ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਠੀ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ: ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਫੀਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
- ਸੰਕਰਮਣ: ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਪਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ: ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ) ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੀਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਅਕਸਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਪੀਲੀਆ: ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
- ਐਸਾਈਟਸ: ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਧਾਰਨ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਚੀਦਗੀ।
- ਥਕਾਵਟ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ।
- ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਧੁੰਦ: ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਉਲਝਣ, ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ: ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸੋਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ: ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਫੀਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫੀਟਰ ਹੈਪੇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਿਕ ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)