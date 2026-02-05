ETV Bharat / lifestyle

ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੇਲਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਕੇਲਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

WRONG TIME TO EAT BANANAS: ਕੇਲਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਲੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੇਲਾ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲਾ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲੇ ਕਦੋਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੈਚਰੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਨ ਬੋਵਰਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਬੀ6, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਕਈ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ, ਚਰਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਫੋਲੇਟ, ਨਿਆਸੀਨ, ਤਾਂਬਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।-ਨੈਚਰੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਨ ਬੋਵਰਿੰਗ

ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

  1. ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ: ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਓਟਸ, ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਕਸਰਤ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੇਲਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਲੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?

  1. ਖਾਲੀ ਪੇਟ: ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ-ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਰਾਤ ਨੂੰ: ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  1. ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੇਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ (ਸੁਕਰੋਜ਼, ਫਰੂਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  2. ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਧੀਆ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਿਨ ਨਾਮਕ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਕੇਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  4. ਮੂਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ: ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ: ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100-110 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਨੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  6. ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਕੇਲੇ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

