ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਂਡੇ ? ਜਾਣੋ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ? ਜਾਣੋ (CANVA AND ETV BHARAT)
ETV Bharat Lifestyle Team

January 17, 2026

AGE GIVE EGGS TO CHILDREN: ਆਂਡੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅੰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ...

ਡਾ. ਗੌਤਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੌਤਮ ਕੁਝ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।

ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਂਡੇ ਦੀ ਜਰਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ (ਏ, ਡੀ, ਬੀ12) ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੋਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਂਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਆਂਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਬਾਲਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਂਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਆਂਡੇ, ਆਮਲੇਟ ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫਾਰਮ ਆਂਡੇ ਬਨਾਮ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ: ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀ-ਰੇਂਜ ਆਂਡੇ (ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ) ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਆਂਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ, ਖੁਜਲੀ, ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

