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ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹਿਲਾ ਦੰਦ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

WHEN DO MILK TEETH START FALLING
WHEN DO MILK TEETH START FALLING (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 14, 2026 at 12:33 PM IST

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ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 32 ਸਥਾਈ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣਾ 3 ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੇਅਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੰਦ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਦੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦ। 9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਦੰਦ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 10 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੋਲਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਲਾਲੀ
  2. 38°C ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ
  3. ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਲ੍ਹ
  4. ਕੰਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਰਗੜਨਾ
  5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰ ਆਉਣਾ
  6. ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ
  7. ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਓ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸਲਾਦ ਆਦਿ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।

ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ?

MayoClinic.com ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

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